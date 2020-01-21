شكرا لقرائتكم خبر عن اللى عنده ضحكة زى ديا.. دينا الشربينى فى صورة جديدة ومتابعوها قنبلة "قلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة دينا الشربيني، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها، وهي تظهر فيها بضحكة لامعة لها من داخل سيارتها، وسرعان ما رفع جمهورها شعار "الى عنده ضحكة زي دى" للصورة التي حصدت عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق من نشرها.

واستقبل متابعوها الصورة التي نشرتها، بعشرات التعليقات التي صاحبها ايموشن "قلب ❤️"، وكتبت احدى متابيعها "أنتى جميلة وانا بحب روحك أوى"، وشاركت آخرى قائلة "احلى نجمه ف الدنيا انا بحبك جدا".

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وتشارك الشربيني في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" المأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة، حيث تم التعاقد مع هنا شيحة خاصة أن هناك رغبة للبدء فى تصوير المسلسل نهاية شهر يناير الجارى، للمنافسة من خلاله فى السباق الرمضانى المقبل.

وتصور حالياً الفنانة دينا الشربينى دورها فى فيلم "يوم 13" ويعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم ضيوف شرف.

يشار إلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولة العمل كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم.