شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر كريس براون في استعادة ريهانا بعد انفصالها عن الملياردير حسن جميل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن انفصال النجمة العالمية ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل يثير الكثير من الجدل و يأخذ قدر كبير من اهتمام المعنيين بالغناء حول العالم، و بمجرد إعلان انفصال الثنائي تسآل الكثيرين عن رد فعل النجم العالمي كريس براون الذي كان تربطه قصة حب قوية بريهانا منذ عدة سنوات .

أكد مصدر مقرب للنجم العالمي كريس براون لموقع " هوليوود لايف " أن براون هو كتلة من الاحساس و العواطف، ويزعم المصدرأن مغني "No Guidance" لا يزال لديه بعض المشاعرتجاه ريهانا، لكن النجم الشهير يعيش حاليا في توترويشعر أنه في صراع، لأنه يقال إنه في علاقة مع عارضة الأزياء اميكا هاريس التي بدأت في 2015 وانجبا طفل .

بينما أشارالمصدرأن كريس براون منجذب تجاه أي شيء يخص ريهانا لذلك فإن الأخبار التي تشير إلى أن ريهانا single مرة أخرى تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له ، إنه حقا توقيت سيء على أقل تقدير، لأنه في علاقة مستقرة مع أميكا ووجود ريهانا سيعكر صفو هذه العلاقة .

وقال المصدر: "ريهانا هي الحب الأول لكريس"، مضيفا أنه سيكون حلم يسعي لتحقيقه ويبحث عن طرق ليستعيدها".

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يذكرأن بعد أيام فقط من إعلان انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، انتشرت الشائعات بشكل كبير حيث يتوقع الكثيرين أن النجمة العالمية ريهانا ذات الـ ( 31 عاما ) لديها بالفعل رجل جديد في حياتها وهو مغني الراب الشهير A$AP Rocky .

و إزداد انتشار الشائعة المحيطة بالنجمين وقد وصلت إلى ذروتها عقب مشاركه ريهانا في حفل يوم Yams Day Benefit Concert لعام 2020 في الـ " weekend " ، و ذلك حسب موقع " paper " ، وجاءت الشائعات بعد ظهور روكي وريهانا معا في اكثر من حدث خلال الأشهر القليلة الماضية ، فتواجدا معا شهر أكتوبر الماضي في المهرجان الموسيقي " Rolling Loud " ، و بعد شهرين ظهرت ريهانا و هي تدعمه بحضورها لإحدى حفلاته ، كما حضر الثنائي معا " British Fashion Awards " لعام 2019.