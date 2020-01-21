شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة كارول سماحة قبل حفلتها فى القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية كارول سماحة، رسالة لجمهورها في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لجمهورها في القاهرة، قبل حفلها المقرر له مساء 24 الشهر الحالى فى مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت سماحة في الفيديو الذي نشرته: "موعدي مع الجمهور المصري قرب كتير، حفلتنا يوم الجمعة الجاية يوم 24 يناير، على مسرح الأوبرا في جامعة مصر، كونوا كتار علشان نعمل حفلة استثنائية"، وكتبت معلقة "سوف تكون حفلة اكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي يوم الجمعة ٢٤ يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر ( مدينة أكتوبر) الساعة الثامنة مساءً، تالا موجودة في الفيديو فقط وليس في الحفل".

كما كانت النجمة كارول سماحة قد اعربت فى وقت سابق عن سعادتها البالغة بالحفاوة بها والتي لمستها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأشارت الى أن تلك الجهود التي تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من اجل تقديم حفل متميز ليس جديداً على الجامعة، التي تسعى لأن يخرج الحفل علي مستوي رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى فى العالم.

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كارول سماحة وابنتها

المعروف أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع"يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.

يذكر أن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع ١٢٠٠ مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.