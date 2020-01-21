شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من الفنان يوسف فوزي على المتنمرين ومنتقدي ظهوره في فيديو الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير يوسف فوزى أنه يشكر جمهوره وملايين المشاهدين على تفاعلهم الكبير ودعائهم له بعد نشر الفيديو الذى اختص به الخليج 365 .

ورد الفنان الكبيرعلى منتقدى الخليج 365 بسبب نشرالفيديو قائلا: أنا اتصورت بموافقتى وكامل إرادتى وبترتيب مسبق وبعد استئذان الصحفية والمصور، ولم أغضب من نشر الفيديو"

وضحك الفنان الكبير من إدعاءات البعض بأنه تم تصويره خلسة قائلا:" إزاى يعنى هتصور خلسة الكاميرا كانت قدامى والحوار تم بموافقتى وأشكركم وأشكر الجماهير العريضة التى غمرتنى بحبها ودعائها"

وكان الفيديو الذى انفرد به الخليج 365 مع الفنان الكبير يوسف فوزى أثار حالة كبيرة من التفاعل والجدل بعد تداوله على نطاق واسع وتعاطف ملايين الجماهير مع الفنان المحبوب.

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وادعى البعض أنه تم تصوير الفنان دون علمه على خلاف الحقيقة، ولقطع الطريق على من يتربصون باليوم السابع ننشر تسجيل صوتى لجزء من الحوار الذى أجريناه مع الفنان الكبيريظهر فيه أنه تم استئذانه والحصول على موافقته قبل بدء تصوير لقطات الفيديو.

وكان الفنان يوسف فوزى اختص الخليج 365 بحوار معه ننشر تفاصيله بعد ساعات وأشار خلاله إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية يجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكنه رفضها.

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وأصدقائلى فى الوسط الفنى جميعهم لهم الخيرعليا فنيا وكلهم قريبين منى ".

ووجه يوسف فوزى رسالة أخيرة لجمهوره قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وادعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غيرأن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".