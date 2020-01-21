شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الشابة أصبحت نجمة حاليا وعيد ميلادها اليوم.. هل تغيرت ملامحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 21 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة ياسمين صبري، التى ولدت بمثل هذا اليوم عام 1987 بمحافظة الإسكندرية، و التى بدأت حياتها الفنية بالظهور فى برنامج "خطوات الشيطان"، لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال الدرامية مثل "جبل الحلال"، "طريقى" حتى أصبحت بطلة تتصدر أعمال سينمائية وتلفزيونية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لياسمين صبري في فترة المراهقة قبل الشهرة وتبدو ملامحها وقد تغيّرت كثيراً، وتباينت آراء الجمهور بعد تداول هذه الصورة، فالبعض أكد أنها كانت وما زالت جميلة، فيما علق البعض الآخر أن شكلها اختلف كثيرا.





وتشارك ياسمين صبري حاليا فى مسلسل "فرصة ثانية"، والذى تنافس به فى الموسم الرمضاني المقبل ، من إنتاج شركة سينرجى، و يكتب المعالجة الدرامية له محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .