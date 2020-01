شكرا لقرائتكم خبر عن قصة بوست يحمل إيحاءات جسدية نشرته نيكول سابا وسر حذفه بعد استياء متابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تدوينه وصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وذلك لما تتضمنه الصورة من إيحاءات جنسية واضحة لا تحمل التأويل.

البداية كانت مع نشر نيكول سابا، صورة لأسد ولبؤة "أنثى الأسد" فى وضع الجماع، وكتبت فى تعليقها على الصورة التى حظت بأكثر من 22 ألف إعجاب، "Oh! Yes we did it"، أى: "لقد فعلناها"، ولقد كانت تلك التدوينه صادمة لمتابعى الفنانة اللبنانية عبر إنستجرام والبالغ عددهم 1.5 مليون شخص، وعلى إثر التعليقات الغاضبة لتلك الصورة اضطرت نيكول لحذفها نهائيًا.



وبينما سادت حالة من الغضب والسخرية فى الوقت ذاته من الصورة التى نشرتها نيكول سابا، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الفنانة اللبنانية كانت ترغب فى الإعلان عبر هذه الصورة عن حملها فى طفلها الثانى، حيث من المعروف أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا متزوجة من مواطنها يوسف الخال، ولديهما ابنة وحيدة تدعى نيكول.

وفيما يتعلق بردود الفعل على منصات السوشيال ميديا، قال محمد سعيد فى تعليقه مع أيموشن تعجب، "نيكول سابا عالانستجرام منزلة الصورة دى وكاتبة تحتها (لقد فعلناها)"، وأضاف صهيب: "منيح إنو حمل.. راح بالى لشى تانى صراحة +18"، بينما قال إيلى مرعب: "وهيك صرنا بـ2020 نعلن إنو المرأة حامل.. وأنا هيك حاولت صفّى النيّة وفكِّر بس بردو مش هيك بوست بينزل.. نيكول سايا.. يوسف الخال"، كما تساءل متعجبًا، محمد على رشدان، "هو بوست نيكول سابا على انستجرام عادى"، وذلك قبل أن يكتب تدوينه أخرى للإشارة لحذف نيكول الصورة، حيث قال: "نيكول سابا مسحت البوست على انستجرام".

ويشار إلى أنه قبل أكثر من أسبوع، كانت قد شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها، فيديو "لطيف" من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قامت فيه باستخدام "فلتر"، يعيد وجه المستخدم إلى مرحلة الطفولة، وهو "فلتر" شائع بين مستخدمى تطبيق "سناب شات".

الفلتر حاز على شهرة واسعة جدا خلال الفترة الماضية، حيث قام الكثيرون، باستخدامه، ثم مشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وظهرت نيكول فى الفيديو، وهى تتحدث لنفسها باعتبارها طفلة صغيرة، حيث قالت "أنا شقية.. شقية ومهضومة".



