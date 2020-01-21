شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأ إدوارد ياسمين صبرى بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ إدوارد ياسمين صبرى، بعيد ميلادها، حيث شارك متابعيه بصورة تجمعه بها عبر حسابه على إنستجرام، و كتب إدوارد على الصورة قائلا:" كل سنة وانتى طيبة يا أحلى ياسمين فى الدنيا"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه.



إدوارد

وعلى الجانب الآخر يجسد الفنان إدوارد خلال أحداث مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، شخصية مدير الشركة التي تعمل بها ياسمين بطلة العمل، ويدخل فى العديد من المواقف معها وتتوالى الأحداث، والمقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويجسد شخصية مديرشركة إعلانات خلال أحداث المسلسل، الذى يكتب المعالجة الدرامية له محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

Advertisements

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .

كما يشارك إدوارد في مسلسل "البرنس"، لمحمد رمضان، ويجسد إدوارد شخصية شقيق رمضان والمقرر عرضه أيضا خلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.