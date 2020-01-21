شكرا لقرائتكم خبر عن في 16 يوما ..كليب Yummy يتخطى 93 مليون مشاهدة على "يوتيوب"..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كليب " Yummy " للنجم العالمي جاستين بيبر سيحقق نجاح كبير خلال عام 2020 و سيكون واحد من أهم و أبرز كليبات العام ،فحظي كليب " Yummy لجاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) بسلسلة من الإشادات من قلب المعنيين بالموسيقي والغناء من مختلف الأعمار، وقد حقق كليب " Yummy " نسبة مشاهدة عالية علي موقع " يوتيوب "، حيث وصلت نسبة مشاهدته إلي أكثر من 93 مليون مشاهدة وذلك 16 يوما فقط ، والكليب من إخراج بارديا زينالي .

يذكر أن موقع "TMZ" الشهير كشف مؤخرا عن مفاجأة جعلت محبى جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبومه الجديد، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة فى الألبوم الجديد الذى من المقرر أن يطلقه جاستين بيبر فى شهر مارس المقبل، وأول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون الذي قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019، إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم ومنهم أوزي أوسبورن، كما يتعاون جاستين بيبرفى الألبوم الجديد مع النجم العالمي ترافيس سكوت والنجمة كاهلاني.

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من جهه اخري كان النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة مؤخرا بعدما أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع "ديلي ميل" أن العمل الوثائقي الذي سيطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، سيبث على موقع يوتيوب يوم 27 يناير الحالى، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم.











