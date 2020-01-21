محمد فؤاد يصرح : ” هناك من يتمنى موتي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 02:58 مساءً - أجرى الفنان المصري ” محمد فؤاد ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” ريهام إبراهيم ” خلال برنامج ” من مصر ” الذي تقدمه والمذاع على قناة ” cbc ” .

وتحدث محمد فؤاد عن مشاركته للجالية المصرية في لندن خلال الاستقبال الذي قاموا به من أجل الترحيب بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” خلال زيارته للندن لحضور القمة الإفريقية البريطانية .

وقال : ” لا يمكن يكون الرئيس في مكان وأنا فيه ومرحش وأنا كنت موجود في انجلترا بالصدفة .. وبقوله إلى الأمام يا ريس وربنا يعينك على ما تراه وانت بتبذل مجهود كبير وكل مصري شريف يري مجهود الرئيس وكل شخص يحب بلده يعرف ماذا يفعل الرئيس ” .

وعن الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مرضه ووفاته قال أن هذا الظهور يعتبر رد على تلك الأقاويل من أجل نفيها .. وقال : ” هما نفسهم إن أنا أموت .. وإحنا والله عندنا استعداد نموت عشان خاطر مصر ونموت عشان مواقفنا ” .

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