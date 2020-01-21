كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 02:58 مساءً - اغتصب وافد بنغلاديشي لفتاة عشرينية تحمل الجنسية ذاتها في مدينة خيطان في الكويت. وفي التفاصيل، قام الوافد باحتجاز الفتاة داخل الغرفة على مدار يومين بعد أن قام باغتصابها بشكل متكرر.

ونجحت الشرطة الكويتية في الوصول إلى مكان الفتاة وتخليصها من المتهم وتم تسجيل قضية خطف قاصرة بقصد هتك العرض .

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كانت هذه تفاصيل خبر اغتصبها واحتجزها في الغرفة لمدة يومين.. وهكذا انتهى الأمر به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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