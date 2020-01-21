كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 02:58 مساءً - تلقي قسم أول مدينة نصر بالقاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة عزبة الهجانة يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عاما على يد والدها .
حيث انتقلت القوات الأمنية ورجال المباحث إلى محل الواقعة وبمعاينة الجثة وجد آثار ضرب وتعذيب على المجني عليها .
واعترف الأب بجريمته وعن تفاصيل الواقعة قال إنه كان قد طلب من إبنته البحث عن ” جوارب الحذاء ” الخاصة به .. وعندما رفضت الإبنة استشاط غضبا وفقد أعصابه وتعدى عليها بالضرب .
فقام بضرب رأسها في الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .. وأبدى ندمه على ما اقترفت يداه فى حق ابنته .
كانت هذه تفاصيل خبر أب يقتل إبنته ذات ال 14 عاما .. والسبب ” جوارب الحذاء ” !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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