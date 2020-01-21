أنباء عن فيلم جديد لشاروخان وكاجول يقومان للمخرج راجكومار هيراني.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يعد المخرج راجكومار هيراني Rajkumar Hirani أحد أكثر المخرجين الموهوبين والناجحين تجاريًا في سينما بوليوود، لذا فإن أي فيلم جديد له يولد أقصى قدر من الإثارة.

وبالنوازاي مع ذلك، ينتظر الجميع أن يعلن شاروخان عن مشروعه الفني التالي. على الرغم من انتشار تقارير تشير أن الثنائ الكبير سيتعاون لتقديم فيلم جديد معًا ومن المتوقع الإعلان عنه قريبًا، وبالاضافة إليهما، سيتم الأختيار بين النجمتين كاجول Kajol Devgn وكارينا كابور Kareena Kapoor Khan للبطولة النسائية.

يقول مصدر، “بينما كانت هناك تقارير تفيد بأن كارينا كابور خان قد وقعت، يبدو أن المخرج حريص على الجمع بين شاروخان وكاجول في فيلمه التالي بعد سانجو.

Advertisements

وبحسب صحيفة هندية إنه مزيج مثير وبينما عمل المخرج مع كارينا، أبدى حرصه على ضم كاجول لأن هيراني لم يعمل معها من قبل. إن قصة الفيلم تدور حول الحب الناضج لزوجين يكتشفان الحب مرة أخرى.

كان شاروخ وراجكومار هيراني يجتمعان بانتظام على مدار العام الماضي لمناقشة تنفيذ مشروع معًا، وقد تم الانتهاء منه تقريبًا.

ويضيف المصدر أن فيلم الدراما الرومانسية ذا القصة العاطفية، كما هو الحال مع جميع أفلام هيراني، سيكون إنتاجًا مشتركًا لشركة هيراني وRed Chillies للأنتاج التي يملكها شاروخان.