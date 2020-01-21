أصالة تتخلص من أحزانها بدعوة النجمات على العشاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعت الفنانة السورية أصالة، عددًا من النجمات للعشاء في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة.

ونشرت الفنانة فيفي عبده، صور من حفل العشاء عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “انبسط أوي في عشاء إمبارح مع حبايبي أصالة، رجاء الجداوي، سمية الخشاب، وبوسي شلبي و كل البنات الحلوين اللي كانوا موجودين كانت فعلاً ليلة جميلة بحبكم”.

وتعيش أصالة حالة انتعاشه فنية خلال الوقت الحالي وبعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، حيث أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في القصيم وتبعه حفلًا أخر في القرية العالمية بدبي، والذي كشفت من خلاله أنها تستعد لمرحلة جديدة في حياتها.

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وكانت أصالة من أكثر النجمات اللاتي أحيين حفلات غنائية كبيرة ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تخطى مجموع حفلاتها الـ 17 حفل، وذلك في غضون شهور قليلة ودائمًا تحظى حفلاتها بحضور كثيف لجمهورها وتحقق نسب نجاح كبيرة.

وكانت أصالة قد كشفت مؤخرًا أنها فقدت الكثير من وزنها حيث خسرت 9 كيلو مؤكدة أنها كانت تريد أن تفقد 4 كيلو ولكنها فقدت 5 زيادة عليهم.

على المستوى الشخصي أعلنت الفنانة السورية عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام لمدة 14 عامًا، وذلك بعد سلسلة من الشائعات التي دارت حول انفصالهما بسبب خيانته لها مع فنانة شابة، وهو الأمر الذي سبق ونفته أصالة ونفاه العريان أيضًا.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن طارق العريان، هجر منزل الزوجية قبل الانفصال بخمسة أشهر، وهو الأمر الذي وضع أصالة في حالة نفسية سيئة جدًا يعلمها المقربون منها.