شيرين رضا: لن أتزوج مرة أخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، عن موقفها من الزواج للمرة الثانية بعد انفصالها عن الفنان عمرو دياب، في بداية حياتها الفنية.

شيرين رضا، قالت خلال حوارها مع صحيفة “إندبندنت عربية”، إنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى، بعد طلاقها من الفنان عمرو دياب من 28 عامًا، مؤكدة أنها اتخذت قرار عدم الزواج باقتناع تام، و أنها لن تتحدث عن مقطاعتها للرجال لأن هذا غير منطقي، وأنها لم تتخذ منهم موقفا عدائيا.

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وأضافت: “لا أقاطع الرجال ولا أتخذ منهم موقفا معاديًا، بل على العكس هم أصدقاء وأهل وشركاء في كل شيء، ورغم ما يقال إن الرجل في أحيان كثيرة يكون هو سبب حزن المرأة ومشكلاتها، فأنا لا أتفق مع هذا الرأي”.

أما عن ربط الجمهور بين أغاني عمرو دياب وبينها، وأخرها ما أكد عليه الجمهور أنها المقصودة بعبارة “أم الخدود حمرا” في أغنية “يوم تلات”، قالت: “لا تسألوني، اسألوا الناس.. أنا أيضاً أتعجب من هذا الربط طوال الوقت، ولكن عمومًا أي إنسان دخل في حياتي لفترة فالمؤكد أنه ترك أثراً فيها، فما بالك بشخص هو والد ابنتي الوحيدة وبيننا عِشرة، وعمرو صديقي وعلاقتنا جيدة”.

يذكر أن شيرين رضا، ارتبطت مرة وحيدة في حياتها من الفنان عمرو دياب، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة والتي تعيش في الخارج لاستكمال دراستها، واعتادت شيرين على التأكيد على قوة علاقتها بزوجها السابقة.