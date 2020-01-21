الناقد الفني طارق الشناوي: رغبة رشدي أباظة الزواج من ماجدة لم يكن لجمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الناقد الفني طارق الشناوي، ذكريات موقف جمع بينه وبين الفنانة الراحلة ماجدة، والتي رحلت عن عالمنا يوم الخميس عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

طارق الشناوي، قال خلال لقائه في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية العربية الحدث، إن الفنانة الراحلة تحدثت معه في حوار سابق عن إبداء الفنان رشدي أباظة، رغبته في الزواج منها.

وأضاف: “رشدي أباظة لم يطلب الزواج من ماجدة لجمالها، ولكن لأنه سيكون مرتاح البال، ومتأكدًا من إخلاصها له”، مؤكدًا أن رشدي أباظة بقي محتفظا بدبلة الخطوبة التي كان ينوي تقديمها لماجدة.

يذكر أن مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية جمعت بين ماجدة ورشدي أباظة، ومنها “القبلة الأخيرة”، و”زوجة لخمسة رجال”، و”السراب”، و”حواء على الطريق”، و”دنيا البنات”، و”القاضي والجلاد”، و”المراهقات”، و”جميلة”، الذي جسدت فيه ماجدة شخصية المناضلة الجزائرية جميلة بو حيرد.

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ماجدة فنانة مصرية من مواليد 6 مايو عام 1931، اسمها الحقيقي عفاف ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان أبوها موظفا في وزارة الموصلات، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام، ومن افلامها التي انتجتها “جميلة” ” هجرة الرسول”، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وقامت بدور بارز في جمعية السنمائيات، وتعتبر من ابرز الممثلات في السينما العربية يتسم ادائها بالتقمص للشخصية، ومن أعمالها : “اين عمرى” و” المراهقات ” و” جميلة ” و” بنات اليوم” فاستطاعت ان تمثل بنت عصرها.

تزوجت ماجدة عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية .