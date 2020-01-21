حلا شيحة تتغزل في تامر حسني بصورة من كواليس «مش أنا»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة الفنان تامر حسني، من كواليس فيلمها الجديد “مش أنا”.
حلا شيحة، قالت في تعليقها على الصورة: “مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدًا تلقائي و جدع و أخ و صديق فرحانة إننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا و سعيدة اكتر إني عرفت إنسان صديق و أخ للعمر”.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يتخلله بعض المواقف بين نجوم العمل الذي يؤدي بطولته تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
فيلم “مش أنا” التجربة السينمائية الثانية لسارة وفيق، والتعاون الأول مع تامر حسني، حيث عملت مساعد مخرج معه في فيلم “عمر وسلمى 3”.
وكان تامر حسني قد احتفل مؤخرا ببدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “مش أنا”، بحضور زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وعدد كبير من فريق العمل.
فقد شهد الحفل حضور بطلة العمل الفنانة حلا شيحة، والفنانة سوسن بدر، والفنان ماجد الكدواني، بالإضافة لعدد كبير من فريق العمل خلف الكاميرا.
تامر ظهر في الحفل بلوك غريب جدا، حيث أطل ببيجامة كاستور، ووضع نظارة طبية على عينيه، وظهر بتسريحة شعر غريبة، وأطلق لحيته وشاربه قليلا، مما منحه إطلالة مختلفة تماما.
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