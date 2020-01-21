يسرا تكشف لأول مرة عن تشخيص مرضها بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية يسرا، عن أزمة صعبة مرت بها في حياتها الخاصة وذلك للمرة الأولى.

يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج “الدنيا علمتني” والمذاع عبر فضائية mbc، إنها تعرضت لأزمة غيّرت مجرى حياتها، في إحدى السنوات وكانت وقتها في أقوى مراحل شهرتها ونجاحها كممثلة، واكتشفت وقتها إبان إجرائها لفحوصات طبية دورية، أنها قد تكون أصيبت بسرطان في الدم.

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وأضافت: “الدكتور اكتشف إني ممكن يكون عندي سرطان في الدم قولتلهم أنتوا متأكدين قالولي اه، عشت 3 شهور في الخوف والرعب إنه ممكن يكون عندي لوكيميا، ومقولتش لأي مخلوق ولا لأمي، لأني خوفت عليها يجرالها حاجة.. مكنتش وقتها بعمل حاجة في الدنيا غير إني أفكر لو فعلا البني آدم عرف هيموت أمتى يلحق يعمل ايه؟!”.

وتابعت: “وكمان إننا نبص للنعم لأننا واخدين نعمة الصحة عادي والأهل برضوا عادي.. أنا مثلا فقدت أمي مؤخرا ودلوقتي بتمنى العمر يرجع تاني عشان اقدر أوفّي حقها مع إني مهما عملت مش هقدر.. فلازم نكون متسامحين، نكون بندي من غير ما نستنى مقابل، صدقوني بعد ما فقدتها حسيت إني تايهه ومليش لازمة في الدنيا.. ترجع بس ساعة واحدة، يا ريتها ترجع وتزعقلي وتضربني وتعمل اللي هي عاوزاه وهبقا مبسوطة جدا”.

من ناحية أخرى من المقرر أن تبدأ تصوير مسلسل جديد يحمل اسم “دهب عيرة”، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، حيث تدور أحداثه في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجآت من خلال تتابع الأحداث.