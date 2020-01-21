شيريهان تهنئ ابنتها الكبرى لحصولها على الماجستير بكلمات مؤثرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية شيريهان، بحصول ابنتها الكبرى لؤلؤة على درجة الماجستير، بكلمات مؤثرة وصور من حفل التكريم.

شيريهان، قالت في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الشخصية بموقع “توتير”: “يوم جديد جميل في عمري.. أنا فخورة صفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمري”.

وأضافت: “من 22 عامًا إلا ثلاث شهور بالتمام والكمال كنتي أمنية وحلم كبير في قلبي وروحي “صعب” لكن كنت بحلم وبتمني !! الحلم كان لا يتلخص أبداً أو فقط في الإسم و الشكل أو الملامح بل كان في الكائن الإنسان كما ينبغي أن يكون إنسان ويحب أن يكون ويحب أن يكون ربي ومن بعده أنا والدنيا والإنسانية”.

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وتابعت: “وفي يوم 27 ديسمبر عام 1994 أراد ربي يا حبيبتي بإرادته سبحانة وتعالى برجل حقاً إنسان كان لي هو كل شيئ.. وأجبر به عمري و روحي وعوضني به خيراً كثيراً وكبيراً بوالدك العظيم وآسرته الكريمة.. و يوم 22 إبريل عام 1997 أكرمني ربي مجدداً بكي أنتي يا لولوة من من إحترامه وأحبه قلبي! وأصبحتي أعظم واقع وحقيقة في حياتي.. أصبحتي أجمل وأحلى حياة في حياتي يا لولوة”.

واستطردت: “تأكدت أن فعلاً مستحيل أن يكون في شيئ في الدنيا مستحيل بإرادة الله وعزيمة الإنسان.. فا يا هدية ربي وأجمل ما فيا، يا أجمل وأعظم أمل و إرادة ساعدتني على محاربة كل ما كان فعلاً مستحيل و صعب و مؤلم وبعيد، يا من كنتي لي أقوى أمل في شفائي وأهم هدف و أمل للحياة “.

وأنهت كلامها قائلة: “يا من كنتي أنتي ذات الخمس سنوات أقوى من أقوى مسكن ودواء، يا من كنت أتنفسها لأحيا من آجل والدها وأجلها.. اليوم أنا بشكرك حبيبتي اليوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بأعظم تقدير وأعظم شهادة وأكبر نجاح وتفوق.. أشكرك يا لولوة شرفتيني وأكرمتيني أمام ربي والدك ونفسي وأمام العالم

شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانة وتعالى وبشكرك أنتي يالولوة، اليوم أنا فخورة إني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتي إبنتي الرائعة الجميلة في كل شيء تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً”.