صحف: فينالدوم يتردد على غرفة صلاة ماني وصلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أن نادي ليفربول خصص غرفة للاعبيه المسلمين مثل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، لأداء صلواتهم فيها.

الصحيفة أضافت نادي ليفربول، خصص غرفة صلاة خاصة للاعبين المسلمين بمقر تدريبات الفريق بمليوود، من أجل السماح لهم بأداء فرائضهم، مشيرة إلى أن النجم الهولندي جرجينيو فينالدوم، لاعب الفريق يتردد أحيانا على الغرفة للقراءة والتأمل.

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ليفربول كان قد واجه فريق مانشستر يونايتد مساء الأحد، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بفوز “الريدز” بهدفين نظيفين سجلهما الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ 34 نقطة.

محمد صلاح نجح أخيرا خلال المباراة في فك عقدة مانشستر يونايتد بالتهديف في شباكه، وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع من المباراة من تمريرة مميزة من الحارس أليسون بيكر، ليسجل بذلك أول أهدافه في مانشستر يونايتد، حيث لم يسبق للنجم المصري تسجيل هدفا في شباك الحارس العملاق دافيد دي خيا، ليسجل محمد صلاح في 23 ناديا من أصل 25 لعب ضدها، ولم يسجل في شباك أستون فيلا وسوانزي سيتى.