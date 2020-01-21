فيديو.. أبناء ريهام سعيد يرقصون بطريقة مرحة.. والإعلامية: ولادي اتجننوا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها بمقطع فيديو حديث لأبنائها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
أبناء الإعلامية المصرية ظهروا في المقطع وهم يرقصون بطريقة طريفة على أحد أغاني المهرجانات، وعلقت ريهام بقولها: “ولادي اتجننوا”.
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكمها ببراءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من سيدتين من أصحاب الوزن الزائد “السمينات”، تتهمانها بالإساءة لهما، بسبب تصريحاتها عن مرضى السمنة.
المحكمة رفضت الدعوى المقامة ضد الإعلامية المصرية والاتهامات الموجهة لها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، في إحدى حلقات برنامجها “صبايا الخير” على قناة “الحياة”.
المحكمة قالت في حيثيات حكمها بأن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة أية إساءة بصفة شخصية، وخلو الأوراق من ذلك.
وكانت سيدتان من أصحاب الوزن الزائد قد أقامتا دعوى قضائية ضد الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أمام محكمة الجنح، تتهمانها بالإساءة لهما، من خلال تصريحاتها عن مرضى السمنة.
وفي أول تعليق لريهام سعيد، على هذه الدعوى، قالت على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “بعد كل اللي عملته أنا أساءت للشعب المصري !!.. حسبي الله ونعم الوكيل بتحاكم للمرة السادسة والحكم بكره.. حسبي الله ونعم الوكيل”.
الإعلامية المصرية ردت على أحد المتابعين، الذي قال إنها قدمت أعمال خير كثيرة لكن أحيانا كانت تعليقاتها سيئة، بقولها: “والله؟ اتحاكم 3 مرات عشان قولت إن التخان عبء؟ يا شيخ اتق الله”.
يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.
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