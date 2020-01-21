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شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الهيبة" يكشف كيف أصيب بالرصاص في تظاهرات لبنان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
الممثل اللبناني باتريك مبارك
كشف الممثل اللبناني باتريك مبارك تعرضه لإصابة خلال وجوده في مكان يشهد تظاهرات في وؤسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال في لقاء عبر الهاتف أجرته معه قناة "الجديد" اللبنانية إنه أراد المشاركة كالعادة في التظاهرات وتوجه إلى المكان المحدد، مضيفاً أنه ألقى لحظة وصوله التحية على القوات الأمنية وأن الاحتجاجات كانت في البدء سليمة.
وتابع أنه تقدم في اتجاه مجلس النواب حيث بدأت الأحداث تصبح أكثر عنفاً. ولفت إلى أنه شاهد شخصاً يحمل سلاحاً معتبراً أنه قناص.
وتابع أنه واصل التقدم في اتجاهه رغم تحذير أصدقائه له وأن الأخير أطلق الرصاص المطاطي في اتجاهه.
كما وصف الأجواء بعد ذلك حيث تم إطلاق القنابل المسيلة للدموع مع استخدام خراطيم الماء.
وقال إنه تم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف وأنه لم يخرج منه إلا بعد مرور أكثر من 3 ساعات حيث تبين أن رجال الأمن أتوا لاعتقاله.
وذكر أنه عاود الدخول إلى المستشفى إلى أن رحلوا قبل أن يتمكن بدوره من الذهاب إلى حيث ركن سيارتهوأعلن تأييده للثورة.
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