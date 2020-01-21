شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث احتفلت الفنانة السوريه كندة علوش بمرور 3 سنوات على زواجها من الفنان المصري عمرو يوسف، وعبرت عن فرحتها بتغريدة رقيقة، مع تقديم نصيحة لكل الأزواج.

وقال كندة على حسابها الشخصي على موقع «تويتر»: «الزواج مو صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل. Advertisements الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى..الزواج صعب ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر..اليوم بيصيروا تلت سنين يارب العمر كلو». وقام المغردون بتهنئة عمرو يوسف وكندة علوش متمنين لهم السعادة دائما.

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