مرح جبر: بجمالي خربت عمليات التجميل

الثلاثاء 21 يناير 2020

مرح جبر

أكدت النجمة السورية مرح جبر أنها لم تجر أي عمليات تجميل وأن كل ما ينشر حول قيامها بذلك غير صحيح إطلاقاً وقالت مرح في تصريح إذاعي : " "لكل من يعلق بالقول (مرح جبر نزعت حالها بعمليات التجميل) فأرد بالقول (مرج بجمالها نزعت عمليات التجميل)، أنا أصلاً أبدو أصغر من عمري وهذه مشكلة ولذلك ليس هناك أي داعي لزيارة طبيب التجميل".



وعما إذا كانت تملك حسابات على السوشال ميديا أضافت النجمة السورية : " لا أملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاقاً وممتنة لكن من يكتب عني كلام جميل " .

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ولفتت صاحبة شخصية " جواهر " إلى أنها من الممكن أن تتقدم بشكوى ضد حسابات مزيفة تتداول الشائعات باسمها .

وعن انفصالها عن زوجها الكاتب والسيناريست عثمان جحى قالت مرح : " الانفصال تم بكل رقي ومحبة واحترام ومازلنا أصدقاء لغاية الآن ".

وأضافت مرح : " "كانت بطولة مني أنا وطليقي عثمان جحا بأن نتابع زواجنا كل هذه المدة رغم العقبات، خرجنا لبر الأمان سويةً بعد ظروف صعبة من إفلاس وأزمات متعددة وفي نهاية العلاقة حافظنا على صداقتنا ومحبتنا".

وعلى الصعيد الفني لم تعلن مرح عن مشاريعها للموسم الدرامي المقبل لغاية الآن بينما كانت قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل " عندما تشيخ الذئاب " .