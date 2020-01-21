كاظم الساهر يساند كريم العراقي بعد إصابته بالسرطان

الثلاثاء 21 يناير 2020

كاظم الساهر

بعد انقطاع عن مواقع التواصل الاجتماعي، يتم تداول صورة للفنان كاظم الساهر، وهو برفقة الشاعر كريم العراقي الذي أعلن إصابته بمرض السرطان.

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الصورة نشرها الشاعر كريم العراقي خلال زيارة كاظم الساهر له في أحد مستشفيات دبي، حيث يتلقى العلاج الكيميائي الإحترازي.

يشار إلى أن كاظم الساهر، بعيد عن الساحة الفنية، وهو قرر الاعتزال المؤقت لمدة عامين، وهذا ما أعلنه خلال الصيف الماضي حيث أشار إلى أنه قرر الابتعاد لكي يتمكن من إنجاز البومه الجديد.

يشار إلى أن كاظم الساهر كان قد أعلن اعتذاره عن إحياء حفل في إطار فعاليات موسم الرياض، بسبب الأحداث التي يشهدها العراق.

وكانت آخر أعمال كاظم الساهر التي كتبها الشاهر كريم العراقي حملت عنوان "متمردة" وهي من ألحان الساهر وتوزيع ميشال فاضل.