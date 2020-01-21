ريتا حرب في الدراما السعودية للمرة الأولى من خلال "ضرب الرمل"

الثلاثاء 21 يناير 2020

ريتا حرب Advertisements

تدخل ريتا من خلال هذا العمل السباق الرمضانيّ للعام 2020، لتكون من بين النجوم القلائل من خارج المملكة الذين سيخوضون تجربة في الدراما السعوديّة. وتُجسّد ريتا شخصيّة "ثريّا" سيّدة لبنانيّة ذكيّة وحاضرة تُغيّر حياة زوجها رجل الأعمال السعوديّ.

وعن هذا العمل قالت ريتا:"سعيدة جداً لإنضمامي لأسرة المُسلسل، بخاصّة أنّها تجربتي الأولى في الدراما السعوديّة، ومُتحمّسة للوقوف أمام الجمهور السعوديّ العزيز على قلبي، والذي لطالما عرفني من خلال عملي كإعلاميّة ومُقدّمة برامج في محطّة "أوربت" السعوديّة". وتابعت ريتا: "أتمنى أن يحصد "ضرب الرمل" أصداءً إيجابيّة ويُحاكي الجمهور السعوديّ والعربيّ بخاصّة أنه ينقل الواقع بعمق وسلاسة من خلال حبكة دراميّة إجتماعيّة".

يُذكر أنّ أحداث هذا المُسلسل الروائيّ تتناول تحوّلات المُجتمع السعوديّ على مدى أكثر من ثلاثة عقود ولغاية العصر الحالي بقالب دراميّ عصريّ. والعمل مأخوذ من ثلاثيّة "ضرب الرمل" للروائيّ محمّد المزيني ومن إخراج ماجد الربيعان وإنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة SBC ومُنتج مُنفّذ Studio 11.