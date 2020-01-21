شكرا لقرائتكم خبر عن والدة القتيل في فيلا نانسي عجرم أمام القضاء الجمعة المقبل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 نانسي عجرم أفادت المحامية رهاب البيطار الوكيلة القانونية لوالدة محمد حسن الموسى أن قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور قد استدعى موكلتها والدة الموسى لسماع إفادتها في الرابع و العشرين من شهر كانون الثاني / يناير الحالي .

Advertisements وقالت البيطار : " استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 /1/2020 ". ويتابع قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور سماع أقوال جميع الأطراف في قضية مقتل الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم و زوجها الدكتور فادي هاشم الذي قتله بداعي " الدفاع عن النفس " حسب أقواله نتيجة قيام الموسى باقتحام الفيلا ومحاولة السرقة . وتثير القضية الكثير من الجدل في الأوساط الصحافية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث ينتظر المتابعين حكم القضاء اللبناني بخصوصها. وكانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قد اختتمت التحقيقات و ادعت على الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم بجناية القتل القصدي وفقا للمادة 547 معطوفة على مادة 229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

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