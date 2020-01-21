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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن النمر ينتهي من تصوير مشاهده في الدراما التشويقية العالمية "المنصة" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
عبدالمحسن النمر
انتهى الفنان عبدالمحسن النمر من تصوير مشاهده في المسلسل الجديد "المنصة" بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية والعالمية.
ونشر النمر عبر صفحته الرسمية في "إنستقرام" عدداً من الصور خلال تصويره العمل "العالمي" رؤيةً وكتابةً وإخراجاً.
و"المنصة" دراما من تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج مجدي السميري، ومنصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريجو كيشنر، وقد قامت الشركة المنتجة ببناء استوديوهات تصوير خاصة بالعمل وفق المقاييس العالمية، ما يبشِّر بمسلسلٍ ضخمٍ، يحمل كثيراً من المفاجآت، إضافة إلى الجرأة في الحوار، والإخراج بمنظور عالمي.
وتدور قصة العمل الاجتماعي التشويقي في مناطق عدة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقاً.
وتم تصوير "المنصة" كاملاً في الإمارات، وتحديداً في العاصمة أبو ظبي، ويضم العمل مجرياتٍ وأحداثاً شرق أوسطية مثيرة ومشوِّقة، ستكشف للمشاهدين كثيراً من الأمور الغامضة، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا، من أبرزهم الممثل الأمريكي دان كين، المعروف بلعبه دور "سوبر مان"، حيث يؤدي أدواراً محورية مهمة ومؤثرة في سياق العمل، ومكسيم خليل، وسلوم حداد، وسمر سامي، وسامر إسماعيل، ولين غرة، وخالد القيش، وخالد السيد، ورهام قصار، ويارا قاسم، وشادي الصفدي، وعلاء الزعبي، ومجد فضة، وأدهم مرشد، ومعتصم النهار، ومن الإمارات الفنان أحمد الجسمي، وياسر النيادي، والإعلاميان سعود الكعبي، ويوسف الكعبي.
يذكر أن الموسم الأول من "المنصة" انتهى تصويره في أبو ظبي وفق إمكانات إنتاجية عالية المستوى، ويتكوَّن من 12 حلقة، وسيُعلن عن مكان وتاريخ عرضه قريباً.
ويتم الاستعداد حالياً لاستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث من المسلسل.
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