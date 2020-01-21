محامية والدة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف استدعاء والدة محمد الموسى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت المحامية السورية رهاب بيطار، الوكيلة القانونية لوالدة الشاب محمد حسن الموسى، والذي قُتل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مطلع الشهر الجاري، بأن موكلتها استدعيت لسماع إفادتها.

وقالت البيطار، في منشور خاص عبر صفحتها على فيسبوك، بأن قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور قد استدعى موكلتها والدة الموسى لسماع إفادتها في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي؛ إذ كتبت: "استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 /1/2020 ".

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ومن المعروف أن قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور، يواصل حاليا سماع أقوال جميع الأطراف في قضية مقتل الموسى في فيلا الفنانة عجرم و زوجها الدكتور فادي هاشم الذي قتله بداعي " الدفاع عن النفس" حسب أقواله نتيجة قيام الموسى باقتحام الفيلا ومحاولة السرقة.

وكانت رهاب بيطار، أعلنت في الـ 18 من الشهر الجاري بأن القضاء اللبناني ادعى على الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل القصدي وفقا للمادة 547 معطوفة على مادة 229 في قانون العقوبات اللبناني، وقد ختمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التحقيقات، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ليدخل التحقيق مراحله الأخيرة قبل إصدار التقرير النهائي.

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يذكر أن قضية مقتل الشاب في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ما زالت تلقى تفاعلا واسعا، في ظل استمرار التحقيقات، وانضمام العديد من المحامين لتولي القضية والتوكل عن أهل القتيل، خصوصا بعد أن تم تسريب تقرير الطبيب الشرعي والذي كشف عن إطلاق الهاشم لـ 16 رصاصة من مسدسه جاءت أغلبها في صدر القتيل وكتفيه.

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هذا وما زالت النجمة اللبنانية نانسي عجرم تلتزم الصمت حول القضية، وتغيب بشكل كبير عن وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تساؤلات كبيرة حول ما إذا كانت ستستمر في إقامة حفلاتها الغنائية، وتصوير حلقات "ذا فويس كيدز"، خاصة أن من المفترض بها أن تعود إلى نشاطاتها نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء إجازتها العائلية.

وكان فادي الهاشم علق للمرة الأولى على الحادثة، في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ شارك متابعيه صورة مكتوبة باللغة الإنجليزية، اعتبرها البعض رسالة للقتيل قائلا: "ادخل أيها الغريب، لكن انتبه لما ينتظر خطيئة الجشع، بالنسبة لأولئك الذين يأخذون، لكن لا يكسبون يجب عليهم أن يدفعوا الثمن غاليا بدوره. لذا، إذا كنت تسعى أسفل أرضياتنا، كنزا لم يكن لك أبدا، ياسارق، لقد تم تحذيرك، احذر من العثور على أكثر من كنز هناك".