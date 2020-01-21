فنانات ارتبطن بأزواج يصغرونهن بسنوات طويلة.. بينها وصلت لـ 30 عاما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا ترى الكثير من نجمات الفن فارق العمر مشكلة أو عائقا يمكن أن يمنعهن من الارتباط برجال أصغر منهن بسنوات، ولا يكترثن بردود الفعل التي قد تلاحقهن في كل ظهور لهن؛ فالحب كان أقوى من أي شرط في علاقاتهن العاطفية مع شركاء حياتهن.

وعلى مدار السنوات الماضية؛ راج في الساحة الفنية ارتباط نجمات بأزواج أصغر منهن سنا، فيما انتهت علاقات بعضهن بالزواج وبعضهن الآخر بقي دون ارتباط رسمي، ومهما حاولت النجمات إخفاء فارق العمر بينهن وشركائهن؛ إمّا بعمليات التجميل، أو الحميات الغذائية والتمارين الرياضية، إلاّ أن علامات الكبر ظهرت على أغلبهن بشكل واضح.

الفنانة المصرية سوسن بدر البالغة من العمر حاليا 62 عاما، اعترفت في إحدى المقابلات أنها ارتبطت برجل يصغرها بـ20 سنة، وشددت على أن فارق العمر لا يمنع الزواج في ظل التفاهمات بين الشريكين، فيما وقع الطلاق مع أزواجها الذين ارتبطت بهم بسبب رفضها اعتزال الفن.

كما ارتبطت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وتبين أنها تكبره بـ 10 سنوات، لكن علاقتهما لم تستمر وانفصلا في النهاية.

ووصل فارق العمر بين الفنانة العالمية مادونا وشريكها راقص البريك دانس إبراهيم زيبات إلى 30 عاما، وهي ليست المرة الأولى التي تواعد فيها مادونا شركاء أصغر منها سنا.

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غادة عبد الرازق كذلك فاجأت الجمهور بارتباطها بمدير الإضاءة في أحد مسلسلاتها هيثم زينتا، واتضح أنه يصغرها بـ 20 عاما، وعند اكتشاف الأمر لم تسلم الفنانة من الانتقادات.

كما تزوجت الفنانة اللبنانية الراحلة صباح من بين زيجاتها المتعددة بالشاب فادي لبنان كما يطلق عليه، ملك جمال بلاده، وكان يصغرها بـ 25 سنة واستمر زواجهما 18 سنة.

وارتبطت المغنية الجزائرية فلة قبل سنوات من عازف العود العراقي عمر البشير، وكان يصغرها بـ 20 سنة على الأقل، وكذلك زواج الفنانة مي كساب بمطرب المهرجانات "أوكا" الذي يصغرها بما يقارب الـ 10 أعوام، وانقسم جمهورهما ما بين المؤيد والرافض.

كما فاجأت الفنانة المصرية أنغام بزواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي يصغرها بـ 11 عاما، وسببت هذه الزيجة جدلا واسعا بين الجمهور، وتصدرت طويلا عناوين الصحف ومواقع التواصل، خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى وهي ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان طليق أصالة نصري، كما دخلت الأخيرة في خلاف مع أنغام بسبب هذه الزيجة.