شيرين رضا: لهذا السبب رفضت الزواج بعد عمرو دياب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية شيرين رضا، إنها من الشخصيات التي ترى الحياة من منظور بسيط، ولذلك دائما ما يسألها بعض من الناس عن المواقف الصعبة في حياتها، مبينة أن الحياة بالطبع مليئة بالمواقف ولكن الإنسان نفسه هو من يستطيع التحكم في جعلها جيدة أو سيئة وهذا ما يجعلها تشعر دائما بالحيوية والطاقة الإيجابية التي تجعلها تطرد كل ما بداخلها من شعور سلبي؛ ما جعلها طبيبة نفسية لذاتها.

وأضافت الفنانة شيرين رضا في تصريحات صحفية أن مرور أكثر من 30 عاما على زواجها من عمرو دياب وعدم تكرارها لهذه التجربة جعلت بعضهم يقول إنها شعرت بأن "البعد عن الرجال غنيمة"، مشددة على أنها ترفض هذا المصطلح جملة وتفصيلا؛ لأن الرجل بالنسبة لها هو النصف الثاني من الكرة الأرضية.

وأوضحت شيرين، أنها لا تقاطع الرجال ولا تتخذ منهم موقفا معاديا ولا تراهم السبب في حزن المرأة ومشكلاتها كما يشاع، مردفة أنها ليست امرأة حكيمة في التعامل مع الرجال بسبب تبنيها لوجهة نظر كهذه ولكنها أكدت: "أنا لست حكيمة في تعاملي معهم ولا أعرف كيف أقود أي علاقة ناجحة بدليل أنني لست في علاقة حاليا".

وردت بحسم على عدم تكرارها لتجربة الزواج مرة أخرى فقالت إنها وصلت إلى قرار رفض الزواج عن اقتناع تام؛ لأنها لا تملك الرغبة في تلك التجربة، مبينة أن عمرو دياب بالطبع ترك أثرا فيها، خاصة أنه والد ابنتها الوحيدة وبينهما عِشرة وصداقة.

وأكدت شيرين رضا أن الفن لم يُضر بحياتها العائلية، منوهة إلى أنها لم تكن تملك إمكانية الاختيار أو التفكير فيه بين الفن والعائلة وأن ما حدث هو الأفضل لها بكل تأكيد، مردفة: "جميعنا يحب أن يملك كل شيء الحب والنجومية والجمال والشهرة وأنا مقتنعة بقاعدة كل الأمور تأتي بحلوها ومرها وكل شيء له مزايا ومساوئ ويجب أن نتقبل الأمور كما هي بتفاصيلها".

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وبشأن ما يوجه لها من انتقادات في بعض الأحيان قالت إنها لا تعتبر بمقولة النقد البناء والهدام، موضحة أنها تتقبل النقد على أي حال كما أنه من حق الجميع انتقادها أو مدحها إلا أنها أعلنت رفضها التام للسب والقذف والشتائم.

وأشارت إلى أنها لم تتفق حتى الآن على المشاركة في دراما رمضان 2020 من عدمه، معربة عن اندهاشها من حديث بعضهم عن الوضع الإنتاجي الحالي في مصر وقلة عدد الأعمال عن ما كانت عليه سابقا ومقارنة عدد الأعمال الفنية في الماضي والحاضر وشعور بعضهم بالضيق مستطردة: "صُناع الدراما أكثر دراية ووعيا بمصلحة الدراما ويفهمون متطلبات السوق ولديهم رؤية مستقبلية بالتأكيد في كل الأحوال".

وكانت شيرين رضا، صرحت لـ"فوشيا" أنها انتهت من تصوير فيلمها السينمائي الجديد "الأقصر"، موضحة أنه من إنتاج مصري بريطاني، وتُقدم فيه شخصية للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وأكدت شيرين رضا، أنها تمثل للمرة الأولى في هذا الفيلم باللغة الإنجليزية، مضيفة أن الشخصية التي تجسدها لسيدة مصرية لا تستطيع التحدث باللغة العربية بشكل جيد ومخارج الحروف لديها غير صحيحة وهو ما يجعلها طوال الفيلم تتحدث بلغة أخرى.

وأضافت أنها لم تجد صعوبة في تقديم الشخصية كونها تفهم جيدا في اللغة، لكن ما جذبها إليها هو تجسيدها لهذا الدور للمرة الأولى، معلنة استمرارها في الغياب عن دراما رمضان المقبل، ولفتت إلى أنها رفضت عدة عروض فنية قُدمت إليها لكنها قررت أن تستثمر وقتها ومجهودها في السينما فقط خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن فيلمها السينمائي الجديد "رأس السنة" يتناول تفاصيل ما يحدث في الليلة التي تسبق ليلة رأس السنة وما يحدث فيها على مستوى الطبقات المختلفة، لافتة إلى أن الفيلم لن يتناول فئة معينة ولكن ستظهر فيه جميع الفئات.