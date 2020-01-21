معتصم النهار ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة في "Mr X"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة "ايغل فيلمز" عبر حسابه الخاص في تويتر، عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار إلى فئة المسلسلات القصيرة.

وأوضح سنان عبر تغريدته أن العمل سيكون خارج الموسم الرمضاني كاتبًا: " النجم معتصم النهار بطل تجربة فريدة من نوعها.. مسلسل مؤلف من 8 حلقات بعنوان Mr X بعد رمضان.. انتظرونا".

وتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان، معبرين عن حماسهم الكبير في انتظار العمل، لا سيما أن الكثيرين منهم يرون أن النهار استطاع تحقيق ذاته وإثبات موهبته وتحوّل إلى نجم صف أول، مطالبين بالكشف عن المزيد من التفاصيل عن العمل، خاصة الفنانة المرشحة لدور البطولة أمام الفنان السوري.

ويستعد النهار لعرض الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" إلى جانب الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا.

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فيما من المقرر أن يشارك الفنان السوري بالموسم الرمضان المقبل في من خلال بطولة مسلسل "من الآخر" إلى جاتب سينتيا صموئيل وريتا حرب، في بطولة أولى له بالدراما العربية.

وكان الفنان السوري معتصم النهار قد حقق انتشارًا عربيًا واسعًا ولفت الأنظار إليه من خلال مشاركته في مسلسل "خمسه ونص" بالموسم الرمضاني الماضي إلى جانب الفنان السوري قصي خولي والفنانة نادين نجيم.

وحظي دور النهار بشخصية "جاد" الكثير من ردود الفعل المتضاربة، إذ أن البعض أشاد بدوره وشخصيته، مؤكدين أنه استطاع إثبات نفسه. فيما رأى آخرون أن وسامة النهار هي سبب انتشاره وشهرته خاصة أن الدور لم يتطلب أي مجهود مع بقائه معظم الوقت صامتًا وبدون كلام، مؤكدين ان النهار قد قدم بمسيرته الفنية العديد من الأدوار المميزة والتي ظهر بها أفضل من شخصية جاد في خمسه ونص.

وبعيدًا عن أداء النهار في مسلسل "خمسة ونص" لا يمكن إنكار أنه تحوّل إلى نجم عربي، خاصة بعد إعلانه مشاركته إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في المسلسل المصري "أسود فاتح"، ليسجل النهار انضمامه إلى 3 أعمال عربية ومصرية في هذا العام. ومع إعلان جمال سنان عن العمل الجديد للنهار يكون مجموع الأعمال التي سيشارك فيها 4 في عام 2020، مما يعني أن النهار في تحدٍ كبير، ليثبت أن سر انتشاره موهبته وليس وسامته.