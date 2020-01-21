قصي خولي يبدأ تصوير "2020".. وهذه تفاصيل شخصيته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ الفنان السوري قصي خولي تصوير مشاهده في مسلسل "2020" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، وتشاركه في بطولته اللبنانية نادين نجيم للمرة الثانية على التوالي.

وسيجسد خولي شخصية رئيس عصابة يُدعى "صافي"، يحاول الظهور بطريقة إيجابية وأخلاقية أمام الناس، من أجل إبعاد الشبهات عنه، فيما تجسد نجيم شخصية ضابطة شرطة تُدعى سما.

والمسلسل من إنتاج شركة الصباح لصاحبها صادق الصباح.

ويعتبر هذا المسلسل ثاني تجارب الفنان السوري في الدراما العربية، بعدما حظي مسلسله "خمسه ونص" والذي جسد فيه شخصية غمار الغانم بالموسم الرمضاني الماضي بجماهيرية واسعة بالرغم من بعض الانتقادات التي طالت أدائه ومنها المبالغة، وشارك في بطولة العمل إلى جانب خولي ونجيم، الفنان السوري معتصم النهار، وعدد كبير من نجوم الفن في سوريا ولبنان.

ويعتبر خولي من أبرز نجوم سوريا والذين حققوا نجاحًا كبيرًا من خلال أعمالهم السورية، وجسدوا شخصيات صعبة منوعة ما بين الرومانسية والاجتماعية والكوميدية أيضًا.

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ومن أبرز أعمال خولي في الدراما السورية والتي حققت نجاحًا كبيرًا، عائلتي وأنا، غزلان في غابة الذئاب، تخت شرقي، أرواح عارية.

وعلى صعيد متصل، نشر خولي منذ دقائق صورة عبر حسابه الخاص على إنستغرام تكشف عن اللوك الذي سيظهر فيه الفنان السوري في مسلسله الجديد، والذي بدا مختلفًا عن اللوك الذي اعتمده العام الماضي.

كما كانت نجيم قد كشفت عن اللوك الخاص بها، إذ ظهرت وقد اعتمدت غرة قصيرة مع إبقاء شعرها الأسود الطويل، دون أي تغيير.

وعلى الصعيد الشخصي، كان الفنان السوري قصي خولي قد صدم جمهوره بإعلانه ولادة طفله الأول "عميد" بعد عرض مسلسل خمسه ونص، وشكل هذا الخبر صدمة كبيرة للجمهور، لأن خولي لم يكن قد كشف عن زواجه.

وتفاعل الجمهور وقتها بشكل كبير مع الخبر متسائلين عن سبب إخفاء خولي لزواجه وهوية زوجته، وانتظاره حتى إنجابه طفله الأول من أجل الكشف عن الأمر، فيما اعتبر البعض ان الأمر حرية شخصية، وأن حياة الفنان الخاصة لا تعني الجمهور، معتبرين انه فصله بين حياته العملية والشخصية هو قراره وحده.