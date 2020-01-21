ابنة الفنانة رانيا يوسف تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ "دماغ شيطان"

القاهرة - لايف ستايل
خطفت ابنة الفنانة رانيا يوسف "نانسى" الأنظار إليها وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد "دماغ شيطان" وذلك داخل إحدى دورى العرض بأكتوبر. وحرصت رانيا يوسف وباسم سمرة على الحضور بالعرض الخاص ليحتفلان بالفيلم الجديد والذى ينافس به فى موسم نصف العام. وفيلم "دماغ شيطان" يدور حول الظروف الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، والحالة التي سيطرت على المصريين وعلى البلاد.
"دماغ شيطان" بطولة كل من رانيا يوسف، وباسم السمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة "فيلم اوف ايجيبت" للمنتجان أيمن عبد الباسط وأحمد عبد الباسط.
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موعد العرض الخاص لـدماغ شيطان بحضور رانيا يوسف وباسم سمرة
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