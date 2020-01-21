كارول سماحة تستعين بابنتها للترويج لحفلها في القاهرة

نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصحبة ابنتها للترويج لحفلها المقبل فى القاهرة. وكتبت كارول سماحه معلقة على الصورة: " Verified .. سوف تكون حفلة أكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي يوم الجمعة ٢٤ يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر ( مدينة أكتوبر) الساعة الثامنة مساءً.. تالا موجودة في الفيديو فقط وليس في الحفل".

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق بعضهم قائلا: "‏‏ماشاء الله عليكي و علي بنوتك حبيبتي ربنا يديم ضحكتك و صوتك الحلو ، انشاء الله حفل ناجح بالتوفيق يا حبيبتي كارول سماحة ، دي حاجة جميله جدا ان شاء الله هنكون هناك ، حتنورى الدنيا كالعاده ".

المعروف أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.

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يذكر أن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

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