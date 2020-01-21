"المنصة" يجمع نجوم العرب ببطل "سوبرمان"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أنهى نخبة من نجوم الدراما الإماراتية منهم أحمد الجسمي، والإعلامي سعود الكعبي، وياسر النيادي والإعلامي يوسف الكعبي، تصوير أدوارهم في مسلسل "المنصة" ذي الموصفات العالمية من حيث الرؤية والكتابة والإخراج، متصدرين جنباً الى جنب مع نجوم الدراما العربية الكبيرة المشاركة بالعمل الذي يجمعهم بالممثل الأميركي دان كين المعروف بدور "سوبرمان".

ويلعب النجوم العرب أدواراً محورية هامة ومؤثرة في سياق قصة العمل الذي تم تصويره كاملاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمجريات وأحداث شرق أوسطية مثيرة ومشوقة ستكشف الكثير من الأمور الغامضة.

ويحمل المسلسل في قصته دراما إجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكلٍ جريء ومختلف لم يُقدَم سابقاً. علماً أنه يجمع باقة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا. وهم الممثلين: مكسيم خليل، عبد المحس النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارا قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، مجد فضة وأدهم مرشد. كما يشارك فيه الممثل معتصم النهار الذي أنهى تصوير الموسم الأول منه في "أبوظبي" وفق ظروف انتاجية عالية المستوى.

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هذا وتتم الأستعدادات حالياً لإستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته هوزان عكو ويقوم على إخراجه مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر. علماً أن الشركة المنتجة قامت ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية التي تبشر بعملٍ ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذي الرؤية العالمية.