ريهام حجاج مذيعة كاذبة على "قناة أبوظبي"

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطلُ الفنانة ريهام حجاج على "قناة أبوظبي" التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي من خلال المسلسل العربي "كارمن" الذي تلعب فيه دور البطولة. وهو من تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويبدأ عرضه اعتباراً من اليوم 21 يناير، من الأحد وحتى الخميس عند الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت الإمارات، (السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية).

وتدور أحداث المسلسل حول المذيعة "كارمن" التي تقوم بدوها الفنانة ريهام حجاج التي تعمل في إحدى محطات الراديو، رغبة في الشهرة. لكنها حين تكذب في بداية عملها كذبة بسيطة للفوز بالوظيفة، ستقع في سلسلة من الكذبات المتتالية.

وخلال عملها، تستقبل بطلة المسلسل مكالمات من المستمعين حول مشاكلهم العاطفية والأسرية وتقدم لهم النصائح اللازمة لحلها، وفي نفس الوقت تعمل في إحدى الشركات الكبرى مما يضطرها إلى تغيير اسمها وشكلها لتكون فتاة أخرى تماماً.

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تمر كارمن بالعديد من المواقف في حياتها، خاصة حين تقع في حب "توفيق" الذي يجسد دوره النجم محمد كيلاني ابن صاحب الشركة التي تعمل بها ما يضعها في مواقف كوميدية‎ محرجة، فيما يجسد الفنان أحمد حلاوة شخصية “الباشا الكبير”، (جد كارمن)، وتقوم الفنانة "شيرين" بتجسيد شخصية والدة توفيق سيدة الأعمال التي تمتلك شركة كبيرة. علماً أن العمل يجمع العديد من النجوم بينهم ولاء الشريف، وهاجر أحمد، وليلى عز العرب وغيرهم من الفنانين العرب.