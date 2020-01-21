OSN تنفرد بعرض الدراما التركية "الاختيار"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت OSN أنها ستعرض المسلسل التركي الدرامي الجديد "الاختيار" والمعروف بإسم Babil في نسخته التركية الأصلية، بشكلٍ حصري أسبوعيّاً خلال أيام الأحد. حيث سيبدأ عرضه بعد أسبوعٍ واحد فقط من تاريخ بثّه الأصلي في تركيا في 26 يناير 2020، لتوفر OSN لمشاهديها فرصة التميّز والانفراد بمتابعة هذا المسلسل الغني يالأحداث المشوقة الذي سيشهد عودة الممثل البارع خالد ارغنتش (السلطان سليمان) على شاشة OSN ياهلا الاولى.

تدور أحداث قصة المسلسل حول حياة الشاب المثالي عرفان (خالد ارغنتش) الذي أُقيل ظلماً من عمله في كلية الاقتصاد من إحدى الجامعات المرموقة، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى أموال كثيرة لعلاج ابنه من مرضه الخطير، ليضطر إلى العمل في اعمال مشبوهة. وذلك بمشاركة صديقه الذي يقوم معه بعملية نصب كبيرة على أحد رجال الأعمال المهمين في تركيا.

وفي حين يظنان أن عملهما انتهى بنجاح منقطع النظير، يحدث ما لم يكن في الحسبان، حيث يبدأ رجل الأعمال هذا بملاحقتهما لاسترداد امواله. وهنا تتطور الأحداث، فيجد عرفان نفسه عالقاً في مغامرة مظلمة لا يستطيع الهروب منها، والتي تقوده إلى الكشف عن أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ تركيا.

يمكن مشاهدة المسلسل الذي اختارته OSN من الموزّع الحصري، شركة MADD للترفيه، والذي انتجته شركة ’أي يابيم‘ وأخرجه أولوك بيرقدار، باللغة العربية المدبلجة للمرّة الأولى، كما تتوفر الحلقات الغنية بالمواقف الدرامية باللغة التركية مع ترجمة عربية.

وقال عماد مرقص، الرئيس التنفيذي للمحتوى لدى OSN: "يسرّ OSN أن تقدّم لمشتركيها عروضاً حصرية مثل المسلسل التركيّ المرتقب "الاختيار" في عام 2020. وتدور أحداث المسلسل حول عالم الجشع والخيانة في العديد من الأحداث غير المتوقعة،

ويشارك في هذا العمل الدراميّ المتميز نجوم من بينهم خالد أرغنتش؛ أوزان غوفين؛ آصلي أنور؛ بيرجي أكالاي؛ نور فتاح أوغلو؛ ومسعود أكوستا؛ ويمكن مشاهدته على خدمة البث المباشر من OSN فضلاً عن تطبيق WAVO المتوفر على مختلف الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي ’أندرويد‘ وiOS وأجهزة التلفاز الذكية ومتصفحات الإنترنت لقاء 4.99 دولار أمريكي شهرياً.

