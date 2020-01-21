شكرا لقرائتكم خبر عن تورتة عين الحسود.. النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من النجوم بعدي ميلاد نجمة مصر الأولى النجمة نبيلة عبيد، وسط زملائها من الوسط الفني، وحرصت الإعلامية بوسي شلبي، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها ونشرت بعض من صور احتفالات عيد ميلادها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت "نجمة مصر الأولي"، في الصور التي نشرتها شلبي عبر حسابها وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها التي صممتها على شكل "عين الحسد" الشهيرة باللون الأزرق، ومن أبرز الحاضرين في عيد الميلاد، النجمة إيمي سمير غانم.

ويحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد أو كما يلقبها جمهورها "نجمة مصر الأولى"، والتى تعد واحدة من أشهر النجمات في السينما والدراما المصرية، وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات التى لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة ومن هذه الأدوار الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والراقصة.

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وعلى سياق متصل، بدأت نبيلة عبيد بصحبة الفنانة نادية الجندى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد سفرهما بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر إلى هناك يوم الجمعة الماضية، لعمل بروفات ترابيزة بصحبة مخرج العمل وائل احسان وذلك قبل بدء التصوير بأحد الفيلات هناك وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.



نبيلة عبيد فى عيد ميلادها

"نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع على أن يتم اختيار باقى الفنانين تباعاً مع التصوير.