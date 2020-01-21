شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تقلد سعيد صالح على "تيك توك" ومتابعة تسخر منها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تقلد فيه مشهدا من مسرحية مدرسة المشاغبين للفنان الراحل سعيد صالح، إلا أن هذا الفيديو تسبب فى انفعال نادين نجيم فى وقت لاحق بسبب تهكم متابعة على تقليدها للفنان الكبير سعيد صالح وقالت المتابعة التى أعادت نشر الفيديو: "في حدا يفهني مفكرا حالها مهضومة؟ بعدين ليش هيك صايرة????".

واضطرت "نادين نجيم" للرد عليها قائلة عبر تويتر " معك حق مني مهضومة، وًمني حلوة ويلي بدك رتحتي هلىء؟!، نفّستي؟، أي عال الكل ناطر يشوف جمالك وهضامتك ما تحرمينا من جمالك يلي متل أخلاقك حلوة".

وفى وقت سابق، شاركت نادين نسيب نجيم، جمهورها، مقطع فيديو لها ولطفليها عندما كانت تساعدهم على النوم ليلاً لترى نفسها استغرقت في النوم معهم، وقامت صديقتها بالتقاط الفيديو لها.



متابعة تعيد نشر الفيديو على تويتر

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وكتبت نادين على الفيديو، قائلة:" بعد نهار كتير طويل وأنا حد الولاد ما بعرف شو كنت عم بعمل غفيت مثل العادة بفوت تنيمن بنام انا قبلن بس نحنا وعم نحضر تلفزيون ويلي بضحك بالصدفة الكرتون كأنوا عايشين معنا غفيوا معنا صاروا يغنوا وقال شششش ما حدا يعمل صوت رفيقتى بسرعة صورتنا بنفس اللحظة طلعت على قد".



نادين ترد على متابعة تسخر منها

وهنأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بأعياد الميلاد برسالة تحمل الأمل بأن الأيام القادمة تكون أفضل، وخاصة من يشهده الشارع اللبنانى من تغيرات سياسية.

النجمة نادين نسيب نجيم، لها أكثر من 9 ملايين متابع على انستجرام، حيث تحظى بشعبية كبيرة، وعلقت قائلة:"ميلاد مجيد أحبائي ما تنسوا يسوع هو العيد والمحبة هي معنى العيد الحقيقي ... مني بعايدكم وبعايد كل شخص قريب مني أو بعيد كل شخص بحبني أو لاء وكل شخص تعبان مريض أو حزين".