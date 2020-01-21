شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنفصالها عن الملياردير حسن جميل..هل ارتبطت ريهانا بـ A$AP Rocky ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام فقط من إعلان انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، انتشرت الشائعات عن وجود رجل جديد في حياة النجمة العالمية ريهانا ذات الـ (31 عاما ) وهومغني الراب الشهير A$AP Rock، وزاد من الشائعة المحيطة بالنجمين ووصلت لذروتها عقب مشاركه ريهانا في حفل يوم Yams Day Benefit Concert لعام 2020 في الـ "weekend"، وذلك حسب موقع "paper".



A$AP Rocky و ريهانا A$AP Rocky و ريهانا

وهي لم تكن المرة الأولي التي تحيط النجمين هذه الشائعات ومن المعروف أن ريهانا و A$AP Rocky وهم أصدقاء المقربين منذ فترة طويلة، كانت تربطهما قصة حب رومانسية في أوائل عام 2013 في حين كان النجم الشهير ينكرها بشكل مستمر والتي كٌشف عنها بعد ظهورها في الفيديو الموسيقي الخاص به "Fashion Killa"، وكان يصر روكي دائما أن علاقته بالنجمة ريهانا أفلاطونية فقط، وتم تجديد نفس الشائعة من جديد في عام 2015، وتوقفت الشائعات نحوهما تماما خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن الشائعة تتجدد هذه الأيام بعد انفصال ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل.

وجاءت الشائعات بعد ظهور روكي وريهانا معا في أكثر من حدث خلال الأشهر القلية الماضية، فتواجدا معا شهر أكتوبر الماضي في المهرجان الموسيقي "Rolling Loud"، وبعد شهرين ظهرت ريهانا وهي تدعمه بحضورها لأحدي حفلاته، كما حضر الثنائي معا "British Fashion Awards" لعام 2019.