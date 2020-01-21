شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في السعودية الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا، فى مدينة جدة بالسعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 من شهر يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال حفله العديد من أغنياته الرومانسية والحزينة المحببة لدى جمهوره منها، انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا أهلا، كل شىء راح مننا، أيام، كلموها عنى، بقاله كتير".

وأحيا تامر عاشور مؤخراً حفلين غنائيين فى المملكة العربية السعودية، بليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الأول يوم 29 أكتوبر الماضي والثاني الأربعاء 13 نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى انفصل تامر مؤخرا عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث كتب قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، وضم 12 أغنية، وهى

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسى.

2 - "حبيبى أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

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5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكاية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالى زمان" من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع النابلسى.

11 - "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.