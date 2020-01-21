شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل أحضان الفنانين مع زوجاتهم فى اليوم العالمى للحضن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم باليوم العالمى للحضنـ ويحرص دائما الفنانون على إظهار جانب الحب والمشاعر لزوجاتهم أمام الكاميرات، وفى المناسبات والاحتفالات حتى عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يشارك الفنان بصورة له مع زوجته فى مناسبة ما ويعبر لها عن حبه ويحتضنها ويكتب لها كلمة رومانسية، فى اليوم العالمى للعناق، شاهد أجمل أحضان الفنانين مع زوجاتهم.

ويحتفى العالم باليوم العالمى للعناق، حيث ابتكر رجل الأعمال الأمريكى الاجتماعى، كيفن زابورنى، هذه الفكرة للمرة الأولى فى عام 1986، لم يرد كيفن زابورنى أن تطول الفترة بين الاحتفالات التى تجمع الناس وتدخل السعادة على قلوبهم فأتى بفكرة يوم عالمى للعناق، ومن المعروف أن التواصل الجسدى له تأثير إيجابى بشكل كبير يشمل الناحية النفسية والجسدية أيضًا ويعد 21 يناير من كل عام يومًا عالميًا للمعانقة.

وتختلف طرق العناق بين الأشخاص حسب صلة القرابة سواء والموقف نفسه، فقد يختلف عناق الزملاء عن الأصدقاء وكذلك عناق الحبيب لحبيبته عند الفراق أو اللقاء وغيرها من أنواع العناق المختلفة، وبمناسبة اليوم العالمى للحضن، تعرف فى على أنواع العناق ومعانيها،

العناق أو الحضن الضيق عبارة عن احتضان الشخص للأخر بقوة، سواء يتلقاه الإنسان من الأم أو من الأخ أو الصديق الذى يدل على مدى عمق العلاقة بينهم، كما يساعد على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق.

يعتبر العناق المهذب الذى يتشارك فيه الإنسان مع معارفه أو زملائه، والذى يعتمد على وضع يد أحد الأشخاص على ظهر الآخر، والتى تساعد على الشعور بالاطمئنان بين الأشخاص.

يعتبر العناق فى اتجاه واحد عبارة عن وضع أحد الأشخاص ذراعه على الطرف الآخر، بينما الشخص الآخر لا يرفع ذراعه للعناق، وهذا يعنى أن شعور الود والحب ليس متبادل بين الطرفين.

حضن الأصدقاء عبارة عن هذا عناق جانبى، مع لف الذراعين على أكتاف بعضهم البعض أو على الخصر، والذى يشير إلى مدى الشعور بالراحة والثقة بين الطرفين.



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