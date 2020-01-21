أستاذ نقد بأكاديمية الفنون توجه رسالة لـ"هايدي محمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دعت الدكتورة ياسمين فراج، أستاذة النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، دار أوبرا دمنهور لتبني صوت الطفلة الموهوبة هايدي محمد، لما تملكه من موهبة وصوت يؤهلانها للنجاح؛ بغض النظر عما حدث خلال مشاركتها في ثالث حلقات مرحلة "الصوت وبس" في برنامج The Voice Kids، وعدم اختيارها.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت "فراج": "بالمقاييس الفنية الموسيقية غناء هايدي في الحلقة ممتاز، ورغم وجود أشياء بسيطة في طريقة الأداء، فنستطيع القول إنها صوت حلو قوي، وغنت كويس جدا أغنية (هذة ليلتي)، وربما تكون هناك حسابات أخرى تخص البرنامج، مثل أنه من غير الوارد فوز دولة ما باللقب دورتين متتاليتين، ما قد يثير جمهور دولة أخرى وهكذا".

وفي رسالة لـ"هايدي": "أنت الآن نجحت وشاهدك وشهد لك جمهور عريض، وبالتالي يجب ألا يحزنك ما حدث، وأدعو دار الأوبرا من خلال فرعها في دمنهور للمبادرة بتبني موهبتك ومساعدتك والتدريب على تطويرها".

هايدي ظهرت السبت الماضي في ثالث حلقات مرحلة "الصوت وبس" في برنامج The Voice Kids، وقدمت "هذه ليلتي" لأم كلثوم، ورغم تفاعل الجمهور معها، فلم يلتفت لها أي من المدربين "عاصي الحلاني"،"محمد حماقي" ،و"نانسي عجرم "، وتم حذف فيديو مشاركتها من صفحة البرنامج على YouTube و مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا بين جمهور البرنامج الذي عبر عن الاستياء من عدم اختيارها.