شريف رمزي يطالب الجمهور بالدعاء لـ "يوسف فوزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالب الفنان شريف رمزي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"تويتر"، بالدعاء للفنان الكبير يوسف فوزي، الذي أصيب منذ سنوات بمرض الشلل الرعاش أو "باركنسون" وابتعد عن الأضواء لما يقرب من 4 سنوات.

وكتب "رمزي": "أصبح من الصعب جدا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعني الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للإحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصى ربنا يشفيه ويعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان يوسف فوزي".

وظهر الفنان يوسف فوزي في لقاء مصور مؤخرًا وبدت عليها علامات المرض بشدة.

وأعلن يوسف فوزي اعتزاله عام 2016، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.