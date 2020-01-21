أميرة هاني تحتفل بعيد ميلاد خالتها نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة أميرة هاني، بعيد ميلاد خالتها النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، والذي يوافق اليوم 21 يناير.

ونشرت "أميرة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة خالتها، وعلقت: "كل سنة وإنتِ أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وإنتِ سندي وضهري وحبيبتي و مثلي الأعلى".

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وتابعت: "سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حد بيقولي إني شبهك، إنتِ الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة وإنتِ بتديني من خبراتك في الحياة بخوف وحب وصدق ودايماً بتتمنى إني أبقى سعيدة".

وأضافت: "كل سنة وإنتِ راضية عني وبتدعيلي، إنتِ محفورة في قلبي وفي تاريخ الوطن العربي كله يا نجمة مصر الأولى يا بلبلتي الحلوة، يارب سنة خير وسعادة وصحة وراحة بال عليكي يا ماما".

نبيلة عبيد من مواليد 21 يناير، لٌقبت بـ "نجمة مصر الأولى"، ولها عدد من الاعمال الهامة أبرزها "الراقصة والسياسي"، "رابعة العدوية"، "العذراء والشعر الأبيض"، "الآخر"، "شادر السمك"، وغيرها.