محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعلن موعد جلسة التحقيق مع والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: قالت المحامية السورية رهاب بيطار، محامية محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، إن والدة "الموسى" ستخضع لجلسة تحقيق في جبل لبنان يوم الخميس. وكتبت "بيطار" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى، ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 يناير 2020". وكان الموسى قد قتل على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعدما انتشر مقطع فيديو للقتيل وهو يحاول اقتحام الفيلا بمنطقة نيو سهيلة بجبل لبنان، يوم 5 يناير.

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