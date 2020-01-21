محمد إمام يحمل صورة أهدتها له زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة يحملها أهدته له زوجته، من أحد مشاهده بفيلمه الجديد "لص بغداد".

وعلق:"مراتي بتدلعني، الفيلم نازل بكرة في السينمات إن شاء الله، روحوا اتفرجوا عليه وقولولي رأيكم بإذن الله يعجبكم جدا".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.