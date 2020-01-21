حسام حبيب يعلن تراجع شيرين عن اعتزال" السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان حسام حبيب، زوج شيرين، عن نيتها العودة "للسوشيال ميديا" مرة أخرى، بعد إعلانها اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم عليها بسبب تصريحاتها التي يعتبرها البعض صادمة.

وكتب عبر خاصية القصص المصورة على "إنستجرام ": "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

كانت شيرين قبل غلق حساباتها أوضحت سبب قرارها بالاعتزال: "أنا عارفة ‏ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي، ولا أنجزت أي حاجة".‏

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وأضافت: "النهارده أنا نزّلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".‏

تابعت: "فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".

وظهرت شيرين في أحدث حفلاتها في السعودية بوزن زائد، تغني على كرسي مما أثار قلق جمهورها.