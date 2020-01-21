تراند اليوم : فيديو| صحفي يخرج "أحمد السقا" عن شعوره بسبب سؤال عن زوجته



لم يتمالك الممثل المصري، أحمد السقا، أعصابه، عندما وجه له لأحد الصحفيين سؤالاً لزوجته مها الصغير حول إمكانية خوضها مجال التمثيل.

وخلال تكريمها بمهرجان "التميز والجودة"، ردت "مها" على سؤال لأحد الصحفيين عن سبب عدم خوضها مجال التمثيل وهل تفكر في التجربة أم، قائلة: "لا أنا إعلامية ولست ممثلة".

وتوجه الصحفي بالسؤال إلى السقا عن سبب منعه لزوجته من المجال الفني، وهو ما لم يتمالك معه غضبه، إذ انفعل على الصحفي قائلا إنه لم يمنعها بل هي لا تريد خوض التجربة.

وأضاف أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا، لكنه أشار إلى أنه لا يمانع دخول زوجته مجال التمثيل الذي يوجد به العديد من الممثلات اللاتي يحترمهن ويقدرهن كثيرًا.

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وتوجه إلى الصحفي صاحب السؤال قائلاً: "أنت ليه عايز توقعني في الغلط بلاش الأسئلة اللي تودي في داهية دي".

يذكر أن "مها الصغير" تشارك في تقديم برنامج Its show time مع دينا حويدق ويعرض عبر قناة cbc.