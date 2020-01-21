تراند اليوم : فنانة شهيرة تظهر بـ"البكيني".. ونشطاء: "الحوت الأزرق"



أثارت فنانة شهيرة، الجدل بعد نشرها صورة مثيرة مرتدية ملابس السباحة "البكيني" أثناء خروجها من حمام السباحة، خاصة أننا في فصل الشتاء والطقس بارد.

وانهالت التعليقات على الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري عقب نشر الصورة، التي لم تحدد هل هي جديدة أم التقطت لها من قبل، إذ ظهرت بشكل مثير وشبه عارية تمامًا.

وعلق البعض متسائلًا :" هو الصيف وصل عندكم"، بينما غازلها البعض مشبهًا إياها بـ"الحوت الأزرق"، فيما لم تخلو التعليقات من الإيحاؤات الجنسية والشتائم والاتهامات للفنانة بتعمدها إثارة الغرائز الجنسية.

وكانت إنجي خوري تعرضت مؤخرًا، للاختطاف وهتك العرض ومحاولة الاغتصاب على يد شاب في سوريا، وظهرت منهارة في فيديو تصف ما حدث لها وتتهم الفنانة اللبنانية قمر والفنان آدم بالوقوف وراء خطفها وتهديدها.

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)